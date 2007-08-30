УНІАН. Лідер Всеукраїнського громадського об`єднання «Молодь - надія України» Вадим ГЛАДЧУК обраний віце-президентом Тендерної палати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТПУ з посиланням на рішення, прийняте з`їздом громадської організації 30 серпня.

Згідно з повідомленням, на з`їзді було досягнуто згоди щодо необхідності подальшого удосконалення законодавства і посилення громадського контролю над використанням державних коштів. А також визначені основні напрями діяльності Тендерної палати України.

В.ГЛАДЧУК неодноразово виступав із звинуваченнями на адресу ТПУ, в яких указував на лобіювання громадською організацією корупційних схем у сфері держзакупівель. Крім того, він був організатором багатоденного пікетування активістами “Молодь - надія України» будівлі, в якій розташована ТПУ за адресою: вул. Хрещатик, 6.