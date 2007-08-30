Пікетування Генпрокуратури з вимогою скасування рішення про екстрадицію до Росії біженця з Чечні Сусарова

ЩО: Акція протесту біля будівлі Генеральної прокуратури України.

КОЛИ: 31 серпня 2007 року о 13:00.

ДЕ: Генеральна прокуратура України (вул..Різницька, 13/15).

ЧОМУ: 27 липня 2007 р. Генпрокуратура України ухвалила рішення про видання силовим структурам Російської Федерації біженця з Чечні Льоми Сусарова. Міжнародні та правозахисні організації вказують, що така екстрадиція піддала б п.Сусарова ризику катувань, жорстокого поводження та означала б відсутність доступу до правосуддя для нього; а також - порушувала б міжнародне і національне українське законодавство. Попри це, рішення про екстрадицію не скасовано, а Л.Сусаров дотепер ув`язнений у СІЗО №13 м.Києва.

Громадські активісти вимагатимуть від Генпрокуратури скасувати своє рішення про екстрадицію п.Сусарова і не допустити ще однієї ганебної і незаконної екстрадиції.

ХТО: Організатор акції - Ініціатива „Без кордонів".

Запрошуються всі небайдужі до політики української влади щодо прав людини. Наполегливе прохання організаторів: незалежно від поглядів, не використовувати жодної партійно-політичної символіки.

Зворотній зв`язок: grassroots.kyiv[] gmail. com

Контактна особа: Максим Буткевич, +380-97-249-0063