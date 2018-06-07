FEMEN посадили за образу Путіна

За організацію й проведення недільної акції на Ленінському проспекті російської столиці тамтешній мировий суд заарештував всіх трьох активісток українського руху FEMEN. Ірина Фоміна отримала 5 діб арешту, Ганна Деда - 10 діб, а Оксана Шачко - 12. Виносячи рішення, мирова суддя керувалася ч. 1 ст. 20.1 КОАП - «дрібне хуліганство».

Інцидент за участю українок мав місце на виборчій дільниці, де голосував теперішній прем’єр-міністр (і, швидше за все, наступний президент) сусідньої держави Володимир Путін разом із дружиною Людмилою Путіною.

У будівлі Академії наук Російської Федерації, як і належить в таких випадках, зібралася сила силенна співробітників ЗМІ.

Зазвичай, віддавши голос за одного з претендентів на найвищу державну посаду, високопосадовець виголошує заздалегідь написану й розучену політичну заяву. Теле- та радіоканали вмить розносять основні її месиджі на «весь цивілізований світ»; газетярі ж старанно занотовують найменші дрібнички, що впали в око під час «церемоніального дійства».

Вчинок трьох українок, котрі ледь не «змазали» всю помпезність шановного зібрання, мав на меті нагадати «дорогим росіянам» і про жахливі процедурні порушення під час попередніх грудневих виборів до Державної Думи Росії, і про непропорційно велику кількість появ одного з кандидатів у президенти РФ на федеральних телеканалах і в новинних випусках радіо, і про «зняття з дистанції» видного російського опозиціонера, колишнього львів`янина Григорія Явлінського.

Все це зветься «адміністративним ресурсом». Що використовувався на користь висунутого «Єдиною Росією» безпартійного кандидата Путіна більш ніж потужно. Навіть нахабно.

Нині компетентні органи Росії з’ясовують, в який спосіб до приміщення з урнами для голосування потрапили троє українок із явно «непатріотичними намірами». Відомо лишень, що наші співвітчизниці видавали себе за журналісток. Не виключено, що сповістив дівчат про очікуване дійство в РАН хтось із російських опозиційних політиків.

Щодо «спектаклю», за який судили молодих українок, - нічого принципово нового в тому сюжеті не було.

Через півгодини після від’їзду з дільниці подружжя Путіних (значно підсилений загін офіцерів безпеки на той час теж полишив будівлю) трійка напівроздягнених українок побігли в напрямку урн для голосування, вигукуючи «антиурядові лозунги». Зокрема, - «Путін – крадій!». Оголену верхню частину тіла «прикривав» лише напис чорним маркером: «Краду за Путіна!».

Голова виборчкому 2079-ї дільниці Зорін в стані шоку кинувся рятувати своє головне багатство. Себто КОВБ, - «комплекси обробки виборчих бюлетенів». Його випередили співробітники поліції, зупинивши дівчат біля самісіньких КОВБів. Урну, в якій знаходився бюлетень Путіна, одна з активісток усе ж зачепила, відімкнувши живлення. Щоправда, хвилин через 10 роботу апарату все ж відновили.

Міліціянти тим часом щосили перешкоджали «злочинним намірам».

- Вбивають! – вигукувала одна з активісток, вислизаючи з рук поліцейського. Хоча в її випадку доцільніше було б кричати: «Одягають!»: поліцейські, незграбно зібравши розкиданий по дільниці одяг, намагались прикрити оголені груди з написом.

FEMENісток не лише одягнули, а й провели до кімнати охорони. Після чого всадовили до поліцейських автівок, аби скерувати до найближчої поліцейської дільниці. Московські стражі правопорядку, до речі, написали у рапортах, ніби дівчата мали на меті… задовольнити природні потреби в ті самі урни. Такий вже в Росії «міліцейський стандарт» документування «дрібного хуліганства»…

До ранку 5 березня затримані українки перебували в СІЗО на Сімферопольському бульварі. Їхні соратники намагались передати FEMENісткам речі та їжу, однак передачу не взяли.

Як пояснила прес-секретар Гагарінського суду Москви Марина Новожилова, при призначенні покарання Фоміній суд врахував її вік, а при призначенні покарання Шачко - той факт, що вона не перший раз притягається до адміністративної відповідальності.

УНІАН-«Права людини» поцікавився враженнями «феміністок» від спілкування з російською правоохоронною системою.

Інна Шевченко, активістка руху Femen:

- Те, що сталося 4 березня на виборчій дільниці - це своєрідний тест на демократію. Держава, в якій так безцеремонно і грубо поводяться з дівчатами, цей тест провалила. До справжньої демократії росіянам, на жаль, далеко ...

- Прямуючи до столиці Російської Федерації, ви здогадувалися, що акцію Femen «не сприймуть», незалежно від ступеня «жорсткості» сценарію?

- Зрозуміло, ми не літаємо в хмарах. І стверджувати, ніби дівчинки не були готові до такої реакції (27 діб адмінарешту на трьох), означало б погрішити проти істини. Ніхто з наших активісток не розраховує на поблажливість влади ...

- ... навіть якщо втрутяться українські дипломати? У Києві та Львові ще в день голосування політики закликали МЗС України заступитися за Femen ...

- Консул України в Москві, принаймні публічно, демонструє прагнення сприяти достроковому звільненню дівчаток. Аня (лідер руху Femen Ганна Гуцол - авт.), яка зараз теж у столиці РФ, постійно з ним спілкується.

- Проте, судячи з вашого тону, зацікавленість українських дипломатів в наданні дієвої правової та іншої допомоги співвітчизницям, носить швидше «декоративний» характер?

- Швидше, так.

- Виходить, що дівчата приречені відбути призначений їм судом термін «від дзвінка до дзвінка»?

- На власному гіркому досвіді, - а ми ж не раз і не два після своїх акцій запроторювалися в міліцейські спецприймальники Києва, я можу зробити висновок: звільнити достроково дівчаток і допомогти їм уникнути депортації, - нереально. Мировий суд 216-ї дільниці Гагарінського району Москви діяв у даному випадку не в правовій площині. Він ухвалив - ім`ям Російської Федерації - суто політичне рішення. Ми, в його розумінні, «образили» не когось там, - а самого Путіна Володимира Володимировича, загальнонаціонального лідера. Аргументи дівчаток щодо того, що відмовчатися і не висловити можновладцям наше ставлення до загальноросійського «свята демократії» ми не могли за визначенням, суд проігнорував.

Олег БАЗАК, для УНІАН-«Права людини»