Ющенко пообіцяв повернути землю бориспільським селянам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв жителям сіл Щасливе і Гора, які пікетують бориспільську трасу, що завтра їм повернуть землю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав пікетувальникам після свого повернення із Харкова.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що місяць тому доручив юридичному департаменту Секретаріату Президента спільно з обласною прокуратурою розібратися у ситуації, що склалася з їхньою власністю на землю.

За словами В.ЮЩЕНКА, за підсумками перевірки стало зрозуміло, що «один злодій від суддівства» Бориспільського міського суду Київської області КОРНІЄЦЬ одноособово без запрошення сторін на судове засідання виніс рішення, яким забрав у майже 500 громадян одну тисячу гектарів землі.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це злочин, і є всі юридичні підстави для відновлення справедливості. Президент розповів, що завтра в Київському апеляційному суді розглядатиметься апеляційна скарга прокуратури Київської області у цій справі, і вже завтра, на переконання Президента, права більшої частини жителів сіл буде відновлено.

Друге судове засідання відбудеться на початку вересня, де будуть поновлені права на землю решти громадян, вважає глава держави.

В.ЮЩЕНКО закликав жителів сіл, які пікетують бориспільську трасу, проявити таку ж солідарність і в питанні притягнення до відповідальності судді Бориспільського суду. «Цей суддя має нести кару відповідно до українського закону. Це є очевидний злочинець, який замахнувся на права майже половини села, на права 500 людей. Для села це святі права – права на землю, і я хотів би, щоб ми через декілька днів, коли постане питання притягнення до кримінальної відповідальності цього шахрая від суду, щоб ми були ж такі солідарні», - сказав Президент.

Як повідомлялося, після ініціювання у 1998 року з боку кредиторів банкрутства КСП «Бориспільське» і «Бортничі» , ліквідаційна комісія у 2001 році укладає з АТЗТ «Укрфінком» угоду купівлі-продажу на землі та майно колишніх сільгосппідприємств, а потім за позовом «Укрфінкому» до ліквідаторів Автозаводський районний суд м. Кременчук Полтавської області зобов’язала Бориспільську райдержадміністрацію видати розпорядження про безоплатну передачу у власність «Укрфінкому» понад 4 тисяч га. До переліку цих земель увійшли і селянські паї, хоча на момент банкрутства вони вже не належали до земель КСП й перебували у приватній власності мешканців Щасливого та Гори”.

Селяни дізналися про ці оборудки лише у березні 2006 року, коли Бориспільський міжрайонний суд скасував їхні акти на право власності на землю.

Оскільки терміни апеляційного оскарження по багатьох судових рішеннях вже минули, селяни організували акцію протесту вздовж бориспільської траси.

16 серпня Київський адміністративний апеляційний суд поновив терміни оскарження рішення Бориспільського міжрайонного суду, яким у місцевих селян було відібрано земельні паї.