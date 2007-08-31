Журналіст “Української столиці” закликає змінити редакційну політику

Журналіст міської газети Українська столиця” Федір МЛИНЧЕНКО закликає в. о. головного редактора тижневика “Українська столиця” Петра ЩЕРБИНУ змінити редакційну політику.

Про це Ф.МЛИНЧЕНКО сказав на прес-конференції в УНІАН.

Журналіст повідомив, що написав заяву на ім’я П.ЩЕРБИНИ, в якому зазначив, що редакційна політика газети суперечить його переконанням про завдання “Української столиці” як муніципального друкованого органу: висвітлювати політичні, економічні й соціально-культурні події” у багатобарв’ї реального столичного життя, а не за принципом “свій-чужий” з огляду на відданість, догідливу лояльність чи відверту незгоду з управлінськими методами команди мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

“Як з керівника “Української столиці” вимагаю збалансувати редакційну політику висвітлення політичного та соціально-культурного життя Києва за паритетним політичним принципом, а не за принципом політичної доцільності з метою формування позитивної громадської думки про роботу команди чинного мера та очорнення політичних сил, які не підтримують згадану команду”, - йдеться в заяві.

Ф.МЛИНЧЕНКО також зазначає, що в разі відмови чи зволікання з виконанням його вимоги, він просить звільнити його з роботи у тижневику “Українська столиця”, записавши в трудову книжку: “Звільнений через незгоду з редакційною політикою”.

Як зазначив депутат Київради Олександр ЧЕРНІКОВ, що на сьогодні щодо комунальних ЗМІ недотримується закон про місцеве самоврядування, який передбачає право затвердження керівників ЗМІ виключно Київрадою, “яке привласнив сьогодні Київський міський голова”. “На сьогодні комунальні ЗМІ, які мають віддзеркалювати весь широкий спектр київського громадського і політичного життя як викривлене дзеркало віддзеркалюють лише одну вузеньку смужку, далеко не білу”, - сказав він.

Депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ у свою чергу зазначив, що на сьогодні можна говорити, що “певний український маргінальний клан з мовчазної підтримки деяких інших олігархічних груп і при взаємодії намагається взяти повний контроль над містом”. За словами О.БРИГИНЦЯ, спочатку клан ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не знав, що робити із ЗМІ і весь цей час вони вчилися як використовувати ЗМІ, щоб отримати більше користі.