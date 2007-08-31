В Україні найуразливішими до ВІЛ/СНІД є діти, які живуть на вулиці

В Україні найуразливішими до ВІЛ/СНІД є діти та молодь, які живуть на вулиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного Дитячим Фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ), оприлюднені сьогодні під час прес-конференції представником ЮНІСЕФ в Україні Джеремі ХАРТЛІ.

Д.ХАРТЛІ зауважив, що влада не повинна замовчувати проблеми, пов’язані з розповсюдженням СНІДу. “Ми не попередимо нові випадки інфікування, якщо не подолаємо розповсюджену дискримінацію, пов’язану з ВІЛ/СНІД”, - заявив він.

На думку Д.ХАРТЛІ, численні факти свідчать, що поширеність ВІЛ серед дітей та молоді, які живуть на вулиці, вже досягнула високого рівня. Зокрема, за його словами, з 25 дітей, перевірених на ВІЛ в Києві у 2005 році, 5 або 20% визнані ВІЛ-інфікованими. Водночас з 29 дітей, перевірених на ВІЛ в Одесі у 2004 році, 69% визнані ВІЛ-позитивними.

Д.ХАРТЛІ також наголосив, що в Одесі 32,5% опитаних дітей повідомили, що постраждали від сексуального насильства та експлуатації за останні 6 місяців. Водночас серед опитаних дітей у Києві 76% та в Одесі 94% повідомили про досвід вживання наркотиків; 18% дітей у Києві та 39% в Одесі визнали, що отримували винагороду за сексуальні послуги.

Д.ХАРТЛІ також зазначив, що тільки 43% дітей у Києві та 33% в Одесі знають про шляхи передачі ВІЛ-інфекції.

Дослідження проводилися за сприяння ЮНІСЕФ та Міжнародного благодійного фонду “СНІД Фонд Схід-Захід” спільно з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, з жовтня 2005 по липень 2006 р.р. В опитуванні взяли участь 650 дітей віком від 10 до 19 років у Києві та Одесі.