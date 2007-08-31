Генпрокурор хоче відібрати у судів право скасовувати порушення кримінальних справ

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО переконаний в необхідності вдосконалення закону, що дозволяє оскаржувати постанови про порушення кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на координаційній нараді правоохоронних органів, у якій брав участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Нелогічним і таким, що не відповідає, на мою думку, завданням криміногенного судочинства, є надання законом України право судам скасовувати постанови про порушення кримінальної справи і зупинення виконання слідчих дій, закриття справ навіть на стадії закінченого розслідування», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

При цьому він наголосив, що «даний нормативний акт паралізує певною мірою зусилля правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю, унеможливлює розслідування справ про актуальні злочини, а саме тому виникає нагальна потреба його врегулювати».

В контексті сказаного О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що лише в цьому році судами було скасовано 900 постанов про порушення кримінальних справ, з яких більша частина стосувалася фактів корупції та хабарництва.

Також у своєму виступі О.МЕДВЕДЬКО висловив занепокоєння ситуацією із рейдерством. За його словами, значною мірою протидіяти цьому явищу ускладнюють рішення окремих судів. Так, зокрема, він зазначив, що цього року до Вищої ради юстиції направлено 28 представлень на суддів, які вчинили неправомірні дії, а 10 з них вже притягнуті до відповідальності.