Прокуратура передала до МВС справи про злочини проти особистості

Органи прокуратури практично завершили передачу справ, порушених за злочини, вчинені проти особистості, до Міністерства внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив сьогодні на Координаційній нараді правоохоронних органів, в якій брав участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«На сьогодні процес передачі таких справ практично завершено. Перехідний період буде нелегким, але я гарантую підтримку з нашого боку слідчим МВС», - запевнив О.МЕДВЕДЬКО