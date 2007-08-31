Прокуратура порушила кримінальну справу з питання бориспільських селян

Прокуратура Київської області порушила кримінальну справу з питання бориспільських земель поблизу Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час своєї доповіді на Координаційній раді керівників правоохоронних органів України повідомив генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

“Ми сьогодні порушили кримінальну справу”, - зокрема, сказав він.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, кримінальна справа порушена за ст.375 Кримінального Кодексу – винесення незаконного правосудного рішення.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 30 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв жителям сіл Щасливе і Гора, які пікетують бориспільську трасу, що завтра їм повернуть землю.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що місяць тому доручив юридичному департаменту Секретаріату Президента спільно з обласною прокуратурою розібратися у ситуації, що склалася з їхньою власністю на землю.

За словами В.ЮЩЕНКА, за підсумками перевірки стало зрозуміло, що «один злодій від суддівства» Бориспільського міського суду Київської області КОРНІЄЦЬ одноособово без запрошення сторін на судове засідання виніс рішення, яким забрав у майже 500 громадян одну тисячу гектарів землі.

Як повідомлялося, після ініціювання у 1998 року з боку кредиторів банкрутства КСП «Бориспільське» і «Бортничі» , ліквідаційна комісія у 2001 році уклала з АТЗТ «Укрфінком» угоду купівлі-продажу на землі та майно колишніх сільгосппідприємств, а потім за позовом «Укрфінкому» до ліквідаторів Автозаводський районний суд м. Кременчук Полтавської області зобов’язав Бориспільську райдержадміністрацію видати розпорядження про безоплатну передачу у власність «Укрфінкому» понад 4 тисяч га. До переліку цих земель увійшли і селянські паї, хоча на момент банкрутства вони вже не належали до земель КСП й перебували у приватній власності жителів Щасливого та Гори.

Селяни дізналися про ці оборудки лише у березні 2006 року, коли Бориспільський міжрайонний суд скасував їхні акти на право власності на землю.

Оскільки терміни апеляційного оскарження по багатьох судових рішеннях вже минули, селяни організували акцію протесту вздовж бориспільської траси.

16 серпня Київський адміністративний апеляційний суд поновив терміни оскарження рішення Бориспільського міжрайонного суду, яким у місцевих селян було відібрано земельні паї.

Із закликом до органів прокуратури втрутитися в земельний конфлікт представники землевласників КСП «Бориспільське» виступили 31 липня.

Довідка УНІАН. Стаття 375 ККУ передбачає покарання за винесення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на строк від двох до п`яти років. Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років.