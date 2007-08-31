Генпрокурор закликає навести порядок у СІЗО

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО закликає керівництво Державного департаменту з питань виконання покарань навести порядок у слідчих ізоляторах країни. Про це він заявив сьогодні на координаційній нараді правоохоронних органів, в якій брав участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, акцентуючи увагу на ситуації, яка склалась в Київському СІЗО №13, О.МЕДВЕДЬКО нагадав, що лише цього року в зазначеній установі сталося два вмисних вбивства та 5 смертельних випадків, останній - вчора ввечері.

Звертаючись до керівника Держдепартаменту з питань виконання покарань Василя КОЩЕНЦЯ, генпрокурор наголосив: «Василю Васильовичу, негайно усувайте причини надзвичайних подій. Це життя людей!».