Ющенко застерігає міліцію від втягування у виборчий процес

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застерігає від втягування у виборчий процес працівників правоохоронних органів і попереджає про відповідальність за такі дії. Про це він заявив, презентуючи сьогодні свої антикорупційні ініціативи на координаційній нараді керівників правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що на плечах правоохоронців – забезпечення законності і правопорядку під час проведення дострокових парламентських виборів.

«Щоб у нас не повторився сотий округ», - сказав В.ЮЩЕНКО, і звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з вимогою не допустити переслідування прокурора, який розслідує події навколо 100-ї ТВО у Кіровограді: «Олександре Івановичу (МЕДВЕДЬКО – УНІАН), я апелюю до вас і говорю, не дай Боже, постраждає прокурор, який захищав державні інтереси по 100-му округу, для мене це є свідчення дискредитації роботи правника. Не дай Боже, ви підете на поп’ятну і покажете, що ви можете давати слабину». (Кіровоградська обласна прокуратура передала до суду справу щодо фактів фальсифікації виборів Президента України у 2004 році у територіальному виборчому окрузі №100 у м. Кіровоград – УНІАН).

В.ЮЩЕНКО закликав правоохоронців забезпечити нормальну роботу виборчих комісій і продемонструвати, що навколо виборчих дільниць «не працюють «жучки» або персони, які передають чисті чи заповнені бюлетені». При цьому Президент додав, що це є роботою правоохоронців.

В.ЮЩЕНКО також наголосив на неприпустимості примушувати голосувати правоохоронців з боку вищого керівництва за будь-яку політичну силу. «Ви живі люди, ви громадяни, ви можете мати свою особисту позицію, але вона ніколи не може стати відомчою позицією, і я вас хочу попередити: якщо хоч один керівник правоохоронного органу поведе - через порушення закону - свій колектив певною тенденційною політичною дорогою, це буде останній день його служби. Я зроблю все, щоб таких людей від правоохоронної системи відсторонити», - наголосив глава держави.