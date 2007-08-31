Білоруса оштрафували за відмову заповнювати декларацію російською

У Білорусі суд оштрафував жителя Гомеля за відмову заповнювати російською мовою декларацію при перетині кордону

Київ. 31 серпня. УНІАН. Суд Центрального району Гомеля оштрафував місцевого активіста Сергія СЕМЕНОВА на 27,9 мільйона білоруських рублів (близько 13 тисяч доларів) за те, що він відмовився заповнити митну декларацію російською мовою при перетині білорусько-українського кордону поїздом «Мінськ-Київ» 20 серпня.

Як повідомляється на білоруському сайті «Хартія-97», з позовом до суду звернулися співробітники Гомельської митниці.

С.СЕМЕНОВ, посилаючись на погане знання російської мови, вимагав надати йому послуги перекладача або бланк білоруською мовою. Співробітники митниці відмовилися виконати вимоги С.СЕМЕНОВА і вважали, що в його діях є склад адміністративного правопорушення.

Після короткого судового засідання суддя Марина ДОМНЕНКО визнала С.СЕМЕНОВА винним в порушенні статті 23.4 Кодексу про адміністративні правопорушення Білорусі (непокора законному розпорядженню або вимозі посадовця при виконанні ним службових повноважень) і винесла рішення стягнути з нього штраф у розмірі 30 базових величин (1 базова величина - 930 тисяч білоруських рублів).

«Я погано читаю російською, тому боявся, що зможу неправильно заповнити декларацію. За це мене могли притягнути до кримінальної відповідальності. Співробітник митниці сказав, що він сам може перекласти для мене білоруською мовою те, що написане в декларації, проте я не довіряв йому. Митники ставлять до мене не об`єктивно. Я дуже часто їжджу в Україну - на роботу - і постійно повинен заповнювати декларації, нікому іншому в вагоні такі вимоги не пред`являються. Раніше зі мною їздив друг, він перекладав мені пункти декларації, а того дня я прямував в Україну один», - пояснив судді С.СЕМЕНОВ відмову заповнювати декларацію російською мовою.