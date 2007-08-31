1 вересня в українських школах пройде урок «День права і закону»

Всеукраїнський відкритий урок «День права і закону» відбудеться у перший день навчального року в усіх українських школах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, урок буде проведено за ініціативи Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правої освіти населення, утвореної при Міністерстві юстиції, та за підтримки Кабінету міністрів України.

За словами голови Всеукраїнської міжвідомчої ради з правої освіти населення, міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, в рамках уроку планується розкрити сутність права, основні поняття про державу, судову систему, виборче законодавство, розповісти про роль в житті держави Конституційного суду, правовий статус Президента України, Верховної Ради, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування тощо.

За інформацією О.ЛАВРИНОВИЧА, учні початкової школи (1-4 класи) під час уроку довідаються про Конституцію як основний закон держави, про права та свободи людини і громадянина, що закріплені в ній.

В основній школі (5-9 класи), повідомив він, планується розкрити поняття «право» як систему правил поведінки, а також значення права для розбудови справедливого та демократичного суспільства.

Учням старшої школи (10-11 класи) планується розповісти про закони, як основу держави. Зокрема, розкрити такі поняття як законодавча ініціатива, законодавчий процес, вето. Також старші школярі дізнаються про сфери життєдіяльності держави, які регулюються виключно законами України тощо.

Міністр юстиції повідомив, що до проведення акції долучено Міністерство науки та освіти, територіальні управління освіти облдержадміністрацій, а також правоохоронні органи, служби у справах неповнолітніх, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

За його словами, у ході підготовки до Всеукраїнського відкритого уроку «День права і закону» протягом серпня були проведені методичні конференції та наради для вчителів, школи були забезпечені методичними та іншими допоміжними матеріалами.