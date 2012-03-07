Британія закликає переробити Європейську конвенцію про захист прав людини

Британський уряд закликає значно переробити Європейську конвенцію про захист прав людини та основних свобод, щоб надати більше ваги національним судам, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Раніше британські міністри обіцяли використовувати своє шестимісячне головування в Раді Європи для проведення реформ в Страсбурзі.

На початку року британський прем`єр Девід Кемерон заявив, що концепція прав людини може бути перекручена і навіть дискредитована спірними судовими рішеннями на європейському рівні.

Минулого четверга уряд Великобританії розповсюдило текст документу, в якому докладно описано плани щодо зміни конвенції, зокрема, пропозиція про розгляд більшої кількості судових справ у національних судах.

Даний документ був створений під час переговорів з іншими країнами напередодні саміту Ради Європи, який пройде в квітні в Брайтоні.

Текст документа свідчить, що Європейський суд з прав людини не повинен розглядати справи, які є "ідентичними по суті з позовами, які розглядаються в національному суді".

Винятки можливі лише у випадку, якщо "національний суд явно допустив помилку при інтерпретації конвенції", або, якщо під час розгляду справи "виникає серйозне питання про застосування або тлумачення конвенції".

Це означає, що кількість розглянутих Страсбургом судових справ може значно зменшитися.

Крім того, британський уряд наполягає, що подавці позовів повинні мати набагато менше часу для звернення в ЄСПЛ після винесення остаточного рішення національним судом: лише два, три або чотири місяці, а не півроку, як це практикується в даний час.

У документі британського уряду, відомого як проект Брайтонський декларації, йдеться про те, що Європейська конвенція повинна бути переписана таким чином, щоб включати в себе два ключових принципу.

Один з них називається "субсидіарність", тобто рішення повинні схвалюватись на найнижчому з можливих рівнів, а інший - "свобода розсуду", що означає, що національні уряди повинні мати більшу свободу дій при застосуванні рішення суду.

Уряд закликає до введення нової процедури, згідно з якою Страсбурзький суд може пропонувати консультативні висновки, які не є обов`язковими для національних судів.

А це, відповідно, потребують залучення більшого числа суддів для розгляду величезної кількості справ.

У документі британський уряд також закликає переглянути майбутнє суду і самої Європейської конвенції з прав людини.

Багато британських депутатів і виборців виступили проти нещодавнього рішення ЄСПЛ щодо заборони на депортацію радикального проповідника Абу Катади і дозволу голосувати арештованим. Деякі закликають вжити заходів для зменшення повноважень Страсбурзького суду.

Нагадаємо, що Україна посідає четверте місце за кількістю справ, що розглядаються Європейським судом з прав людини.

Більше справ до Євросуду надходить лише з Росії, Туреччини та Румунії.