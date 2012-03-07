Активіста "Союзу порятунку Донбасу" побили після допиту в прокуратурі

Член партії «Фронт Змін», який очолює громадську організацію «Союз порятунку Донбасу» Дмитро ВЕРЗІЛОВ вважає своє побиття політичним замовленням.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН по телефону, перебуваючи в лікарні.

Активіст розповів, що вчора авечері, близько 20.00, повертаючись з прокуратури після допиту біля під`їзду власного будинку в центрі Донецька (на бульварі Шкільному) він був побитий двома невідомими.

«Вчора я повертався з прокуратури, а мене випустили десь о 19.45, і біля під`їзду будинку на мене хтось гукнув по імені, я обернувся. Потім на мене несподівано напали двоє невідомих, - пояснив Д.ВЕРЗІЛОВ. - Один схопив мене за шию і почав душити, а потім ударив зліва по обличчю, в щелепу і по носу, а другий ззаду завдав якимсь важким предметом удару по голові, і я впав, на якийсь час знепритомнівши».

Д.ВЕРЗІЛОВ повідомив, що нападники нічого йому не говорили, і одного з них, який підійшов спереду, він добре запам`ятав.

«Одного, який підійшов до мене спереду, я бачив добре, другого не розгледів, було вже темно. Того, кого запам`ятав, він був міцної статури, років 30, в чорній кепці, чорних брюках і смугастій куртці, зросту небагато вище за мене, тобто, вище 1,85 м», - сказав потерпілий. Він повідомив, що незабаром його батьки викликали «швидку допомогу» і міліцію. «Лікарі констатували струс мозку, гематому на обличчі, підозру на перелом щелепи. У мене зняли побої, я написав заяву до міліції», - розповів Д.ВЕРЗІЛОВ.

На його думку, напад на нього був безпосередньо пов`язаний з його активною громадською діяльністю, участю і організацією мирних акцій протесту проти дій місцевої влади. Зокрема, він розповів, що в порушеній 29 лютого стосовно нього кримінальній справі вже фігурують троє потерпілих правоохоронців, тоді як після мітингу 28 листопада 2011 року фігурував лише один.

«У справі вже з`явилося троє потерпілих, хоча в листопаді 2011 року був один. З наданих матеріалів справи стало відомо, що експертизу одному правоохоронцю зробили 20 лютого, через 2 місяці після того мітингу, і залучили як потерпілого. А третього потерпілого вони визначили, проглянувши відеозапис тих подій, і сказали, що я його хапав за форму», - розповів Д.ВЕРЗІЛОВ.

Він також сказав, що вважає вчорашній напад на нього політичним замовленням. Так, нападники забрали у нього тільки мобільний телефон, в якому у нього на диктофоні було переписано запис погроз, які звучали на його адресу від співробітника Донецької міськради.

«Я вважаю напад на мене – це політичне замовлення влади. Оскільки вони, нападники, забрали мобільний телефон. А в цьому телефоні у мене диктофонний запис двох дзвінків, коли мені ввечері 27 лютого погрожували, що, якщо я проводитиму мітинг 29 лютого, то мене притягнуть до відповідальності», - сказав Д.ВЕРЗІЛОВ.

І додав: «Вчора нападники забрали саме мобільний телефон, ні грошей, яких у мене було близько 500 грн., ні ключів від квартири, ні теки з документами, нічого. Тому я вважаю, що це політичне замовлення. Вони заздалегідь чекали саме мене, це було замовлення».

Як повідомляв УНІАН, 29 лютого 2012 року, відразу після того, як очолювана Д.ВЕРЗІЛОВИМ громадська організація «Союз порятунку Донбасу» 28 лютого провела під стінами прокуратури Донецької області мітинг з вимогою відмінити необгрунтоване підвищення для населення тарифів на послуги ЖКГ і притягнути мера Донецька до кримінальної відповідальності, стосовно Д.ВЕРЗІЛОВА було порушено кримінальну справу. Прокуратура порушила справу за ч.2. ст. 342 (опір представнику влади, працівнику правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцю) і ч.2 ст. 345 (загроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Кримінальну справу порушено за подіями, які відбувалися ще в листопаді минулого 2011 року. Тоді (28 листопада) близько 100 учасників мітингу проти зростання тарифів і ошуканих вкладників кредитних спілок намагалися увірватися до будівлі Донецької облдержадміністрації для того, щоб передати свою резолюцію керівництву області, серед них був і Д.ВЕРЗІЛОВ.