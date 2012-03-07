Проти студентів, які висміяли Януковича, порушили карну справу

У Херсоні все ж таки порушили кримінальну справу стосовно студентів Херсонського національного технічного університету, які клеїли листівки, що висміюють Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, це стало відомо з коментарю начальника Управління МВС у Херсонській області, генерал-майора Валерія ЛИТВИНА, який поширив сектор зі зв`язків із громадськістю УМВС.

«Якщо під час розслідування кримінальної справи, порушеної для встановлення обставин і мотивів здійсненого, буде з`ясовано, що хлопці не мали наміру порушувати громадський порядок і проявляти неповагу до суспільства, кримінальну справу буде закрито», — цитує СЗГ УМВС слова В.ЛИТВИНА.

Також у повідомленні наголошується, що В.ЛИТВИН, за результатами звернення Молодіжної ради при Херсонській ОДА щодо ситуації навколо студентів Херсонського національного технічного університету взяв це розслідування під свій особистий контроль.

"Міліція поза політикою, і захищає честь і гідність всіх громадян, незалежно від посад, соціального статусу, поглядів і переконань», - заявив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 29 лютого ц.р. у Херсоні працівники міліції затримали двох студентів Херсонського національного технічного університету за розклеювання листівок антипрезидентського змісту. Листівки, на думку міліції, «в грубій і образливій формі висміюють главу держави».

Наступного дня працівники СБУ навіть провели обшук у кімнатах гуртожитку, в якому проживають затримані студенти.

Також повідомлялося в ЗМІ, що за фактом "підривної діяльності" Дніпровський райвідділ міліції Херсона порушив стосовно студентів кримінальну справу за ч. 2 ст.296 Кримінального кодексу України (групове хуліганство), санкція цієї статті передбачає позбавлення волі строком до 4 років. Із затриманих узято підписку про невиїзд.

Водночас, начальник сектора зі зв`язків із громадськістю облУМВС Олена РЕНКАС підтвердила факт затримання студентів, але зазначила, що ніякої кримінальної справи стосовно цих студентів не порушувалося.