Венеціанська комісія стежить за тим, як в Україні переписують Конституцію

Венеціанська комісія уважно стежить за процесом здійснення конституційної реформи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ під час зустрічі з делегацією Національної спілки журналістів України на чолі із секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКОМ.

“Є кілька питань, за якими ми уважно стежимо. Передусім, питання конституційної реформи”, - сказав Т.МАРКЕРТ.

Він нагадав, що Венеціанська комісія не була задоволена тим, у який спосіб у 2010 році була змінена Конституція України – рішенням Конституційного Суду, який скасував поправки до Конституції, внесені в 2004 році.

“І зараз ви маєте правила Конституції зовсім інші, ніж були, коли був обраний Президент Віктор ЯНУКОВИЧ. Тому ми вважаємо за необхідне знову звернутися до Конституції України”, - сказав секретар Венеціанської комісії.

Він відзначив як позитивний крок підписання Президентом України указу про скликання Конституційної асамблеї, яка має складатися з незалежних експертів і повинна напрацювати проект конституційної реформи та передати його на розгляд Верховній Раді України.

При цьому Т.МАРКЕРТ висловив підтримку визначеним пріоритетам у здійсненні конституційної реформи – судочинство та місцеве самоврядування.

“Ми повністю згодні з цими пріоритетами, оскільки ви знаєте: судова система – не в кращому стані. Залишається питання про незалежність судової системи і є також питання корупції у судовій системі. Звичайно, це не так просто - подолати корупцію лише через зміну законів”, - сказав Т.МАРКЕРТ.