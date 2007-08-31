Олійник критикуює ініціативу Медведька про позбавлення судів права закривати кримінальні справи
Правоохоронна система не захищає людину
Ініціатива Генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА про “вдосконалення” закону, що дозволяє оскаржувати постанови про порушення кримінальних справ, є свідченням того, що Генеральна прокуратура України не визнає захист людини пріоритетним у своїй діяльності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив один із авторів закону, народний депутат 5 скликання від фракції БЮТ Святослав ОЛІЙНИК.
“Захист людини є головним завданням держави, натомість правоохоронна система, всупереч вимогам статті 3 Конституції України, не визнає захист людини як головний пріоритет у своїй діяльності, а навпаки робить акцент на господарських та інших злочинах, які часто є лише інструментом політичних чи економічних “розборок”, - заявив С. ОЛІЙНИК.
За його словами, зазначений закон покликаний захищати права і свободи людини, в тому числі – від незаконного судового переслідування, тому наведені Генпрокурором дані свідчать якраз про “правильне застосування судами цього закону”. “Тільки в цьому році послугами цього закону не без відома Генеральної прокуратури України скористалися Луценко, Цушко і Гелетей, чиї кримінальні справи явно випливали із політичних подій”, - заявив С. ОЛІЙНИК.
“Право скасовувати постанови про порушення кримінальних справ було надано судам ще у 2003 році рішенням Конституційного суду України. Відповідно до вимог Конституції юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини у державі”, - нагадав С. ОЛІЙНИК.
Водночас, як зазначає С. ОЛІЙНИК, зазначений закон дійсно містить у собі недоліки, бо ним не передбачена можливість додаткової перевірки у разі скасування постанови про порушення кримінальної справи. “Такий інструмент був закладений авторами в текст закону, але в сесійній залі з ініціативи Мін‘юсту механізм додаткової перевірки був вилучений голосуванням антикризової коаліції”, - зазначив С. ОЛІЙНИК.
Як повідомляв УНІАН, Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО на координаційній нараді правоохоронних органів, у якій брав участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО, сьогодні виступив з ініціативою “вдосконалення” закону, що дозволяє оскаржувати постанови про порушення кримінальних справ. Зокрема, Генпрокурор назвав “нелогічним” надання права судам скасовувати постанови про порушення кримінальної справи і зупинення виконання слідчих дій. В контексті сказаного О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що лише в цьому році судами було скасовано 900 постанов про порушення кримінальних справ, з яких більша частина стосувалася фактів корупції та хабарництва.