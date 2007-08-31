Олійник критикуює ініціативу Медведька про позбавлення судів права закривати кримінальні справи

Ініціатива Генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА про “вдосконалення” закону, що дозволяє оскаржувати постанови про порушення кримінальних справ, є свідченням того, що Генеральна прокуратура України не визнає захист людини пріоритетним у своїй діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив один із авторів закону, народний депутат 5 скликання від фракції БЮТ Святослав ОЛІЙНИК.

“Захист людини є головним завданням держави, натомість правоохоронна система, всупереч вимогам статті 3 Конституції України, не визнає захист людини як головний пріоритет у своїй діяльності, а навпаки робить акцент на господарських та інших злочинах, які часто є лише інструментом політичних чи економічних “розборок”, - заявив С. ОЛІЙНИК.

За його словами, зазначений закон покликаний захищати права і свободи людини, в тому числі – від незаконного судового переслідування, тому наведені Генпрокурором дані свідчать якраз про “правильне застосування судами цього закону”. “Тільки в цьому році послугами цього закону не без відома Генеральної прокуратури України скористалися Луценко, Цушко і Гелетей, чиї кримінальні справи явно випливали із політичних подій”, - заявив С. ОЛІЙНИК.

“Право скасовувати постанови про порушення кримінальних справ було надано судам ще у 2003 році рішенням Конституційного суду України. Відповідно до вимог Конституції юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини у державі”, - нагадав С. ОЛІЙНИК.

Водночас, як зазначає С. ОЛІЙНИК, зазначений закон дійсно містить у собі недоліки, бо ним не передбачена можливість додаткової перевірки у разі скасування постанови про порушення кримінальної справи. “Такий інструмент був закладений авторами в текст закону, але в сесійній залі з ініціативи Мін‘юсту механізм додаткової перевірки був вилучений голосуванням антикризової коаліції”, - зазначив С. ОЛІЙНИК.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО на координаційній нараді правоохоронних органів, у якій брав участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО, сьогодні виступив з ініціативою “вдосконалення” закону, що дозволяє оскаржувати постанови про порушення кримінальних справ. Зокрема, Генпрокурор назвав “нелогічним” надання права судам скасовувати постанови про порушення кримінальної справи і зупинення виконання слідчих дій. В контексті сказаного О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що лише в цьому році судами було скасовано 900 постанов про порушення кримінальних справ, з яких більша частина стосувалася фактів корупції та хабарництва.