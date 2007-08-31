Свято Першого дзвоника для вихованців приймальника-розподільника для неповнолітніх

3 вересня - 15-00 - Міжнародний жіночий правозахистний центр "Ла-Страда Україна" спільно з Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова проведуть свято Першого дзвоника для вихованців приймальника-розподільника для неповнолітніх Головного управління МВС України в м.Києві (провулок Бондарський, 14). Потрібна акредитація. Телефони: 2719990, 2716684.

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