Ставнійчук пояснила, чому не пройшла кандидатура ПР на омбудсмена

Член Венеціанської комісії, радник Президента України, керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що парламентський комітет з прав людини законно відхилив кандидатуру Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ на посаду омбудсмена.

Про це М.СТАВНІЙЧУК заявила в ефірі «5-го каналу».

На запитання, хто в умовах, коли владу постійно звинувачують у згортанні демократії та згортанні верховенства права повинен займатися захистом прав людини: кандидат від опозиції чи кандидат від влади?, радник Президента відповіла: «Кандидатура має бути від парламенту. Тому що відповідно до Конституції України Уповноважений з прав людини є представником українського парламенту. Від імені парламенту, в першу чергу, здійснюються відповідні повноваження».

При цьому М.СТАВНІЙЧУК наголосила на тому, що є і виключно правові вимоги до тих кандидатур, які подаються на посаду Уповноваженого з прав людини. «І однією із серйозних юридичних кваліфікаційних умов є наявність правозахисної діяльності, досвіду правозахисної роботи. Очевидно, Комітет Верховної Ради з прав людини виходив із формально-юридичних вимог до відповідної кандидатури."

М.СТАВНІЙЧУК вважає, що «Уповноваженим з прав людини в морально-етичному плані може бути та людина, яка вже займалась цією діяльністю, яка має досвід й успіхи у цій сфері».

«Для мене достатньо проблематично виглядає ситуація, коли на посаду Уповноваженого з прав людини номінується людина, яка від імені Уряду представляла Україну в Європейському суді. Однак, справи України у цих питаннях не на найвищому рівні», - зазначила радник Президента.

На адресу чинного Уповноваженого М.СТАВНІЙЧУК зазначила: «Ніна КАРПАЧОВА працювала добре на цій посаді. І треба віддати їй належне як Уповноваженому з прав людини. Вона зробила багато, щоб така інституція в державі відбулася взагалі».

Стосовно В.ЛУТКОВСЬКОЇ радник Президента сказала: «Хоча остання теж має успіхи, зокрема в тому, що Україна прийняла Закон «Про виконання рішень Європейського суду з прав людини», проте є багато недоліків у роботі нинішнього Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини».

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав кандидатуру Євгена ЗАХАРОВА -співголову Харківської правозахисної групи - на посаду уповноваженого ВР з прав людини, яку тепер має затвердити парламент.

7 лютого 2012 року збіг термін повноважень Уповноваженого ВР з прав людини Н.КАРПАЧОВОЇ, яка тричі обиралася на цю посаду: у 1998, 2003 і 2007 роках.

Відповідно до Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», Омбудсмен призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Кандидатів на цю посаду мають право пропонувати 113 народних депутатів і голова ВР. «За» мають проголосувати не менше 226 народних депутатів.

Уповноважений призначається строком на п`ять років, який починається з дня складення ним присяги на сесії ВР.

В.ЛИТВИН спрогнозував, що 13 березня у парламенті відбудеться голосування щодо обрання обмудсмена.