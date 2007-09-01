11 українців удостоєні в Одесі звань Праведників народів світу

Урочиста церемонія нагородження Праведників народів світу відбулася в будівлі міської ради. Як передає кореспондент УНІАН, цього звання в 2007 році удостоєні 11 жителів із різних регіонів України.

«Багатьох із цих людей вже немає серед живих, - заявила посол Держави Ізраїль в Україні Зіна КАЛАЙ-КЛЕЙТМАН, - але пам`ять про благородні їхні справи навіки залишиться з нами, в наших серцях».

Дипломат вручила почесні знаки дітям і онукам померлих Праведників.

Довідка УНІАН. Титул «Праведник народів світу» присвоюється тим, хто рятував євреїв у роки нацизму. Рішення про нагородження приймає Національний інститут пам`яті жертв Голокосту і єврейського опору «Яд Вашем» (Ізраїль). На території цієї установи на честь кожного Праведника (а їх понад 21 тис., зокрема - близько 2,1 тис. жителів України) висаджено вічнозелене дерево.