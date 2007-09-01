Південнокорейські заручники вилетіли з Афганістану на батьківщину

Південнокорейські заручники, які більше місяця перебували в полоні бойовиків-талібів у Афганістані, вилетіли з аеропорту Кабула, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Ассошіейтед Прес.

З Афганістану 19 південнокорейських заручників вилетіли літаком ООН, зараз вони прямують в Дубай, звідки потім будуть доставлені до Сеула.

За словами очевидців, колишні полонені виглядали блідими, але здоровими.

Як повідомлялося, таліби 19 липня захопили автобус з 23 громадянами Південної Кореї, які прибули до Афганістану з гуманітарною місією. Бойовики зажадали вивести з Афганістану південнокорейський військовий контингент і звільнити із в`язниць їхніх соратників. Через деякий час вони стратили двох громадян Південної Кореї і заявили, що уб`ють інших, якщо їхні вимоги не будуть виконані. Пізніше бойовики як "жест доброї волі" звільнили двох тяжкохворих заручниць.

Після прямих переговорів з представниками Сеула 28 серпня таліби погодилися відпустити всіх викрадених. Упродовж двох днів 19 заручників були передані співробітникам Міжнародного комітету Червоного Хреста в Афганістані.

На тлі інформації про їхнє звільнення деякі ЗМІ повідомили, що Сеул заплатив солідний викуп, хоча обидві сторони це заперечували. У п`ятницю співробітник посольства Кореї в Москві повідомив РІА «Новости», що при звільненні південнокорейських заручників в Афганістані грошовий викуп не виплачувався.