Ліванська армія захопила табір палестинських біженців

Ліванська армія в неділю взяла під свій повний контроль табір палестинських біженців Нахр аль-Барід, в якому протягом трьох місяців відбувалися зіткнення з бойовиками радикального угрупування "Фатх Аль-Іслам", передає AFP.

Під час сьогоднішнього бою було вбито близько 30 бойовиків, ще два десятки було схоплено, повідомляє Reuters.

За деякими даними, частині ісламістів вдалося залишити територію проведення операції. Доля лідера "Фатх Аль-Іслам", який ймовірно перебував у таборі, поки невідома. Раніше повідомлялося, що вночі частина бойовиків зробила спробу вибратися з табору при підтримці ззовні. Ще одна група атакувала КПП табору ззовні, проте вона нібито закінчилася невдало.

З травня 2007 року в перестрілках між бойовиками і військовими на території табору загинули щонайменше 220 осіб, зокрема 153 солдати. Велика частина мешканців Нахр аль-Баріда, розташованого на північ від міста Тріполі, залишила його на початку конфлікту.