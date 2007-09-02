У Копенгагені після масових безпорядків арештовано більше 15 осіб

В результаті безпорядків, що відбулися в ніч на неділю в столиці Данії Копенгагені арештовано більше 15 молодих людей.

За повідомленням агентства Ассошіейтед Прес, в ніч з суботи на неділю в Копенгагені відбулися великі безпорядки. Протест, в якому брали участь сотні молодих людей в неділю, перетворився на погроми на вулицях. Натовп неконтрольованих людей почав громити автомобілі, бити вітрини і підпалювати барикади.

Причиною безпорядків і зіткнення молоді з поліцією послужило те, що влада в березні цього року знесла будівлю молодіжного культурного центру в Норребро і новими безпорядками молодь вирішила нагадати владі про події тих днів. Причиною зіткнень в березні минулого року стала суперечка навколо будівлі, де розміщувався неформальний молодіжний центр. Суперечка молоді і місцевої адміністрації виникла ще в 2000 році. Саме тоді столична адміністрація виставила будівлю на продаж.

Проти рішення влади виступили місцеві ліві організації, представники яких в 1982 році самовільно захопили будівлю і створили в ньому молодіжний культурний центр.