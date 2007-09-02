Група українських НУО проведе пікетування посольства РФ на підтримку російських колег

Акція "Карантин"

Група неурядових організацій України проведе публічну акцію на підтримку російських колег

Події останніх років в Росії свідчать про намагання влади знищити громадські організації. Стартом кампанії „Влада РФ проти організацій громадянського суспільства РФ" можна назвати прийняття Закону „Про громадські організації", занепокоєння з приводу положень якого одразу було висловлено міжнародними організаціями та російськими правозахисниками. З кожним роком ця кампанія проти існування права громадян об`єднуватися заради захисту своїх прав та інтересів, задля розбудови громадянського суспільства та впровадження принципів демократії, набирала обертів.

Українські неурядові організації оцінюють таке жахання демократії з боку російсьої влади проявом "вірусу тоталітаризму", а тому оголошують акцію «Карантин». Під час акції буде здійснено огородження території Посольства РФ, вимірювання рівня зараження «вірусом» та проведено дезинфікацію.

Місце проведення: Посольство Російської Федерації (Повітрофлотський пр-т, 27)

Дата проведення: 3 вересня 2007 року

Час проведення: 14:00-15:00

Також громадські організації України зробили відкриту заяву на підтримку колег російських колег. Наразі свої підписи поставили: Степан Барна ВМГО «Молодіжний Союз Наша Україна», Олександр Солонтай ВМГО «Фундація Регіональних Ініціатив», Любомир Грицак ВМГО «Молодий Рух», Олександра Матвійчук ВМГО «Дебатна Академія».

За додатковою інформацією та акредитацією звертайтеся:

Надія Копилець - 8-066-217-28-48; icq 429-422-882, nadiya.ua@gmail.com