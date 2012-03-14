Міжнародний фонд "Відродження" у рамках програми “Верховенство права” оголошує конкурс “ конкурс “Реалізація місцевих правозахисних ініціатив”.

Мета конкурсу – підтримати місцеві ініціативи громадських організацій у сфері захисту прав людини.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації.

Тематичні напрями діяльності:

• доступ до інформації про діяльність органів державної влади й управління;

• протидія дискримінації у всіх її проявах;

• моніторинг дотримання прав людини у закладах закритого типу (установи виконання покарань, психіатричні лікарні, військові частини тощо);

• моніторинг дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів;

• захист трудових прав працездатного населення;

• захист права власностi;

• свобода підприємницької діяльності;

• свобода мирних зібрань;

• моніторинг роботи місцевих судів у контексті забезпечення права на справедливий суд.

Форми діяльності:

• дослідження та моніторинг дотримання / порушення прав людини, підготовка пропозицій щодо покращення ситуації;

• організація та проведення громадських правозахисних кампаній;

• використання позасудових, зокрема адміністративних, і судових механiзмів захисту прав людини.

Проекти, що передбачають проведення моніторингових досліджень, мають містити методологію моніторингу та механізми поширення інформації про результати проведеної роботи.

Проектам, що передбачають винятково проведення правопросвітницьких заходів, підтримки не надаватимуть.

Термін виконання проекту не має перевищувати 1 року.

Максимальний розмір гранту — 65 000 грн.

Бюджет конкурсу - 640 000 грн.

Останній термін подання проектів — 8 червня 2012 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено після 15 липня 2012 року.



Один аплікант може подати на кожен конкурс тільки один проект.

Критерії оцінки проектів:

• відповідність меті та пріоритетним напрямам програми;

• комплексність підходів до вирішення проблем;

• практична спрямованість проектів;

• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

• реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

• Проектів, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуть.

• Дату подання проекту визначають за поштовим штемпелем.

• Програма не надає грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

• Надісланих факсом і лише електронною поштою проектів не розглядатимуть.

• Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.

• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

• Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.

• Причин відмови в підтримці проекту не повідомляють.

Проекти слід оформити за стандартними аплікаційними формами фонду. Оригінал проекту та 2 копії слід подати чи надіслати поштою на адресу:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

УВАГА: Проект також слід обов’язково надіслати на електронну адресу: rol@irf.kiev.ua

Проектні форми можна отримати на веб-сторінці МФВ: http://www.irf.ua

Фонд офіційно підтверджує отримання проектів листом, який надсилає аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

Контакти:

Роман Романов, директор програми

Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua

Ліана Мороз, менеджер програми

Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua

Василина Яворська, менеджер програми

Електронна пошта: yavorska@irf.kiev.ua

Ольга Жмурко, менеджер програми

Електронна пошта: zhmurko@irf.kiev.ua

Ольга Гальченко, асистент програми

Електронна пошта: halchenko@irf.kiev.ua

Тел./факс: (044) 482-03-63

Факс: (044) 486-76-29