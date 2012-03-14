Янукович вважає масовий виклик учених на допит «непрофесійним підходом»
Президент критикує СБУ
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розцінює як непрофесійний підхід випадок виклику на допити до Служби безпеки України групи вчених Інституту соціології НАН України.
Як повідомляє прес-служба глави держави, у коментаріУкраїнській службі Бі-Бі-СіПрезидент заявив, що вимагає від Служби безпеки виважених, мудрих і демократичних підходів при здійсненні ними своїх службових обов’язків.
В.ЯНУКОВИЧ підкреслив: права і свободи людини, пошанування гідності громадянина повинні бути наріжним каменем у всій діяльності правоохоронних органів.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 березня, весь склад Вченої ради Інституту соціології викликали на допит в СБУ.
У листі-запрошенні від СБУ сказано, що «явка є обов`язковою. У разі неявки без поважних причин можливий примусовий привід», повідомив УНІАН заступник директора Інституту соціології Євген ГОЛОВАХА.
На його думку, влада хоче залякати вчених-соціологів.
“Такого ще не було у світовій практиці - викликати на допит всю Вчену раду. Можливо, в сталінські часи Вчені ради розстрілювали по ночах, але ось так, викликати на допит в нібито європейській країні у 21 столітті, гадаю, просто неможливо Ця влада упивається своїм всесиллям. Вона натравлює СБУ на вчених», - заявив Є.ГОЛОВАХА.
У прес-службі Служби безпеки України повідомили, що допити співробітників Інституту соціології проводяться у рамках розслідування кримінальної справи про розтрату державних коштів посадовцями дочірнього підприємства цього Інституту.