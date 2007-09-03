Підопічні Черновецького перевищили повноваження

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє, що під час інциденту в київській міській стоматологічній поліклініці столична влада перевищила повноваження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Н.КАРПАЧОВА 1 вересня після повідомлень ЗМІ про зіткнення між силовими структурами і медиками комунального підприємства «Київська міська стоматологічна поліклініка» вивчила обставини цього конфлікту.

В ході відкритого Омбудсманом провадження з`ясувалося, що інцидент виник у зв`язку з рішенням Київської міської держадміністрації про призначення Юрія БАБАСКІНА виконуючим обов`язки директора стоматологічної поліклініки замість зміщеного з посади Анатолія КРУТЯ, який оскаржує в суді своє звільнення і зараз перебуває в лікарні. Проте, не чекаючи правового розв’язання конфліктної ситуації, ще з минулого року ускладненої перевірками комунальної медустанови, столична влада вирішила вранці 1 вересня представити колективу Київської міської стоматологічної поліклініки її нового директора. З цією метою туди прибули заступник голови столичної держадміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, начальник Головного управління охорони здоров`я і медичного обслуговування Києва Людмила КАЧУРОВА разом з представниками громадської організації «з охорони порядку і кордону», які узяли з собою службового собаку. Крім того, за даними Омбудсмена, “перед цим за вказівкою київської влади житомирська охоронна фірма «СВ-Систем» з’явилася на території столичної стоматологічної поліклініки”. Банківські рахунки поліклініки були заблоковані.

Медпрацівники, яких не пропускали на робочі місця, протестуючи проти таких дій, викликали співробітників Шевченківського райуправління внутрішніх справ. Крім того, до поліклініки прибули 50 бійців спецпідрозділу «Беркут». “До лікарів була застосована сила, 30 медпрацівників були затримані правоохоронцями і, як написав один з лікарів у своєму зверненні до Омбудсмана, після спроби рейдерської атаки протестуючих медпрацівників конвоювали в автозаках до Шевченківського райуправління міліції, де у них взяли відбитки пальців, а також фотографували в профіль і анфас. Двох лікарів внаслідок сильного стресу машина швидкої допомоги доправила в лікарню”, повідомляє прес-служба Уповноваженого.

Н.КАРПАЧОВА встановила, що у діях столичної влади вбачаються ознаки перевищення службових повноважень.

Начальник Шевченківського райуправління міліції Петро МІРОШНІЧЕНКО під час розмови з Омбудсманом повідомив, що за фактом захоплення стоматологічної поліклініки порушено кримінальну справу. Правоохоронці стверджують, що їм довелося знімати побої, а медики заявляють про брутальну зневагу до їхньої людської гідності.

Прес-служба Уповноваженого зазначає, що Н.КАРПАЧОВА тримає на особливому контролі конфліктну ситуацію навколо Київської стоматологічної поліклініки

Сьогодні Н.КАРПАЧОВА звернулася до прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням особисто втрутитися в цей конфлікт та терміново вжити всіх необхідних заходів для поновлення нормальної роботи Київської стоматологічної поліклініки.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня А.КРУТЯ розпорядженням Київської міської державної адміністрації було звільнено з посади директора комунального підприємства “Київська міська стоматологічна поліклініка” “за грубі порушення фінансово-бюджетної дисципліни”.

За даними прес-служби КМДА, під час спеціальної перевірки було встановлено факти нестачі майна поліклініки на суму понад 42 тис. грн. та передачі в оренду приміщень без належного оформлення.

Столичний мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив Управлінню кадрової роботи і нагород КМДА організувати проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника міської стоматологічної поліклініки. До оголошення результатів цього конкурсу терміном на шість місяців виконуючим обов’язки директора підприємства призначено Юрія БАБАСКІНА.