До суду передано кримінальну справу про торгівлю людьми в Криму

Прокуратура Севастополя передала до суду кримінальну справу проти подружжя громадян РФ, а також ще кількох осіб, які займалися торгівлею людьми.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі прокуратури міста з посиланням на інформацію начальника відділу прокуратури Владислава БЕЛОЗЕРЦЕВА, слідством встановлено, що протягом 2005-2007 років російське подружжя створило організовану злочинну групу, члени якої підбирали у Севастополі дівчат, що перебували у тяжкому матеріальному становищі, і обіцяли легальну високооплачувану роботу в Росії. Насправді ж дівчат переправляли за кордон, відбирали у них паспорти і примушували займатися проституцією. За кожну поставлену в Росію дівчину члени групи отримували від російських сутенерів від 300 до 500 дол. США.

В результаті проведеної правоохоронними органами міста операції злочинцям не вдалося вивезти за кордон чергову партію дівчат, а групу було затримано. За скоєні злочини судом може бути визначене покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 15 років.

Як додали у прес-центрі, з початку року завдяки спільним діям прокуратури та інших правоохоронних органів до суду направлено 7 кримінальних справ про злочини, скоєні організованими злочинними угрупованнями. В основному це складні, багатоепізодні кримінальні справи проти стійких організованих злочинних груп, наголосили у прес-центрі.