Міліція порушила кримінальну справу за фактом побиття одеських мітингувальників

Слідчий Одеського міськуправління міліції порушив кримінальну справу за фактом організованого побиття в неділю півсотні активістів облорганізацій ВО «Свобода» і «Просвіта» членами і прихильниками організації «Єдина Вітчизна».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами керівника ЦГЗ УМВС України в Одесі Тетяни ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ст. 296 Кримінального Кодексу України (злісне хуліганство).

За даними міліції, лідер «Єдиної Вітчизни» Валерій КАУРОВ керував за допомогою мегафону діями декількох десятків своїх прихильників, що прибули на автобусах. Молоді чоловіки атлетичної статури били мітингуючих кастетами і залізними прутами. Свідками побоїща були декілька міліціонерів, які на те, що відбувається, не реагували.

Голова Одеської облдержадміністрації Іван ПЛАЧКОВ обмежився з цього приводу лаконічним коментарем. За його словами, працівникам правоохоронних органів доручено провести ретельне розслідування. «Міліція розбереться з цим, і робитимемо висновки», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у неділю о 11.30 приблизно 40 молодчиків організації «Єдина Вітчизна» під прапорами російського триколора вчинила в присутності міліції бандитський напад на учасників пікетування будівлі облдержадміністрації - членів товариства «Просвіта» і облорганізації партії „Свобода”.

В результаті організованого побоїща багато учасників пікетування, зокрема жінки, дістали забої і травми різних ступенів тяжкості. Четверо з них, зокрема голова облорганізації „Просвіта” Олександр СТЕПАНЧЕНКО, були доставлені в міськлікарню №1. Проте залишився в неврологічному відділенні тільки кандидат в народні депутати України Сергій НАЗАРЕНКО, який через черепно-мозкову травму перебуває у тяжкому стані.

Як повідомили УНІАН організатори пікетування будівлі ОДА, властям міста і області були своєчасно передані повідомлення про проведення об 11.00 пікетування облдержадміністрації і передачу Президентові України через голову обласної держадміністрації Івана ПЛАЧКОВА Відкритого листа-протесту українських організацій Одеси з приводу установки в центрі міста пам`ятника російській імператриці Катерині II. Проте протягом півгодини ніхто з представників адміністрації до учасників пікету не вийшов, а приблизно об 11.30 на учасників мирної акції з вигуками „Бей бандеровцев!” напала група невідомих тренованих молодчиків”.

Більше того, організатори акції припускають, що відомості про заплановану в день міста акцію були передані лідерам організацій - прихильників подальшої русифікації Одеси і регіону, які влаштували криваву колотнечу, за якою мовчки спостерігали співробітники Приморського райвідділу міліції.

Після поданого лідером одеської «Свободи» Павлом КИРИЛЕНКОМ заяви в Шевченківське відділення міліції Приморського РВВС Одеси порушено кримінальну справу.