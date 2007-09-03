6 вересня - 17-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція військового журналіста Ігоря Рудича на тему: “Бєспрєдєл в Міністерстві оборони: розгром свободи слова в Міноборони, тиск на журналістику і втручання в професійну журналістську діяльність, переслідування в оборонному відомстві, звуження прав, спроби незаконного звільнення, цензура, згортання громадського контролю, переслідування військовослужбовців, які виграли суди у Міноборони, переслідування за вираження поглядів та інше правове свавілля, що відбуваються за безпосередньої участі міністра оборони А.Гриценка”. В роботі також візьмуть участь - журналіст Микола Селюк та політолог Дмитро Видрін (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-050-232-98-58. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.