5-й канал звільнив телеведучого Ігоря Слісаренка

Керівництво 5-го каналу змусило написати заяву про звільнення за власним бажанням журналіста та ведучого І. Слісаренка

Як повідомив сам журналіст, це сталося після того, як в ефірі новин Слісаренко подав інформацію про навчання дочок президента Ющенка та вартості навчання у приватній школі.

Спочатку від журналіста вимагали пояснювальну записку щодо цієї інформації, однак пізніше, попросили написати заяву про звільнення за власним бажанням. Телеведучий пояснив, що ця інформація є відкритою для інших ЗМІ.

Ігор Слісаренко працював на «5 каналі» з квітня 2004 року - впродовж трьох з половиною років був незмінним ведучим новин.

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