Під Лук'янівським СІЗО збирали продукти «терористам і робінгудам»

У суботу у Києві громадські активісти біля Лук’янівського СІЗО організували збір продуктів та ліків для незаконно ув’язнених.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 представників громадських організацій - САМ, Комітет визволення політв’язнів, Центр інформації з прав людини – проводять біля СІЗО акцію «Сидять не ті».

Біля центрального в’їзду до СІЗО вони розтягнули банер з написом «Сидять не ті», а також тримали транспаранти «Є людина – справа знайдеться» та інші. Деякі з учасників також тримали українські державні прапори.

Як зазначається у прес-релізі акції, вони зібралися, аби підтримати людей, у яких влада побачила загрозу і переслідує за це.

«Це податкові майданці, це «ніжинські робінгуди», які боролися з наркоторговцями, це «васильківські терористи», якими намагаються виправдати рух до поліцейської держави, це київські адвокати, які рятували колегу від тиску міліції і самі потрапили під «роздачу», - зазначили організатори акції.

Біля входу до СІЗО представники громадських організацій поставили великі картаті сумки, у які усім охочим було запропоновано покласти одяг, ліки та медикаменти для незаконно ув’язнених. На кожній із сумок прикріплено напис, для кого призначені ці речі, зокрема, на одній із сумок був напис «Ніжинським робінгудам», на двох інших – «Невідомому тобі в’язню».

Перед людьми, що зібрались, виступили громадські діячі, зокрема, Євген СВЕРСТЮК, Василь ОВСІЄНКО, журналіст Єгор СОБОЛЄВ.

Як заявили організатори акції, зібрані продукти і ліки будуть передані «васильківським терористам», «ніжинським робінгудам» та іншим. Разом з тим, як зазначили громадські активісти, цією акцією вони прагнуть підтримати не лише цих в’язнів, а якнайбільшу кількість людей, які перебувають за гратами, у тому числі вагітних жінок і хворих. Саме тому було вирішено зібрати ліки від найпоширеніших у СІЗО хвороб: застуди, гепатиту і туберкульозу.