Мені дуже сумно, що ми зібралися біля тюрми, а не в театрі

Виступ на акції біля Лук’янівського СІЗО “Сидять не ті!”

Мені дуже сумно, що ми сьогодні зібралися біля тюрми.

Не в театрі, з нагоди днів народження Шевченка, Гоголя чи Миколи Лисенка. Але запросили, і я не маю права відмовитися. Адже 40 років тому мене так само, як і декого тут, заарештували просто за антипартійне звучання мого імені, а там вже в тюрмі прикидали, за що будуть судити. Судили просто за літературні твори, не дозволені цензурою...

Мені дуже соромно за режим тюремний, при якому живемо. Як і колись.

“Підготовте матеріали на Соболя”, — дзвонять з обкому. Цілий день партбюро готує, а ввечері осмілюються запитати: “Прошу уточнення: підготовити матеріали на підвищення чи на арешт?”

Вони готові дати будь-які матеріали. Применить закон! Або — не применять... Тюрми наповнені людьми. Машина сліпо карає.

Мені соромно розкривати газети — скрізь про ув’язненні за політичні мотиви. Іноземна преса про Україну розробляє дві теми: політичні суди та путінські плани повернення України в рабство.

А тюремний режим росте. У нас навіть міністерство культури та міністерство освіти й науки очолюють особи репресивного стилю. Вони не засвітилися в культурі і науці, але вони мають репутацію карального характеру.

Сором казати, але у нас навіть церквою керують ієрархи, не помічені в духовному житті, але засвічені в бізнесових скандалах. Вони при живому предстоятелеві уже стають на його місце.

Тюремний стиль на кожнім кроці кидає виклик народові. Стеля культури знижується, відповідно росте злочинність. Але в першу чергу судять тих, на кого вказують зверху. Судять машинально, за вказівкою “применять закон”.

А закон є, коли він один на всіх, або його немає, якщо вибіркове застосування.

Закон оберігає свободу громадян, якщо чесно. Закон позбавляє свободи, якщо лукаво і підступно.

Але є вищий закон, що нагадує: “яким законом ви судите, таким і вас осудять”.

Ми й зібралися тут, щоб про це нагадати.

Євген Сверстюк