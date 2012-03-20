«Міжнародна амністія» вимагає від Мінська віддати тіла розстріляних рідним

Міжнародна правозахисна організація «Міжнародна амністія» (Amnesty International) засуджує розстріл обвинувачених у тероризмі Дмитра Коновалова і Владислава Ковальова і закликає білоруську владу видати їхні тіла родичам для поховання.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті правозахисної організації.

Правозахисники закликали офіційний Мінськ видати тіла страчених родичам для поховання.

«Незважаючи на публічні заяви про наміри скасувати страту, білоруська влада продовжує ухвалювати смертні вироки і виконувати їх. Олександр ЛУКАШЕНКО повинен негайно запровадити мораторій на страту. Влада Білорусі також повинна видати тіла двох страчених їхнім сім`ям», - йдеться у заяві директора Amnesty International по Європі і Центральній Азії Джона ДАЛУСЕНА.

У правозахисній організації також зазначили, що розстріл В.Ковальова відбувся незважаючи на те, що його скарга була на розгляді Комітету ООН з прав людини. Комітет просив владу Білорусі не виконувати вирок, доки не буде прийнято рішення щодо скарги.

«У 2003 році за підсумками розгляду два інших скарг білоруських громадян, засуджених до вищої міри покарання, Комітет ООН з прав людини ухвалив: процедура секретності, що оточує страту в Білорусі, є покаранням і нелюдяним ставленням до сімей розстріляних», - нагадали в «Міжнародній амністії».

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО відмовився помилувати Д.Коновалова і В.Ковальова, засуджених до страти за вибух у мінському метро 11 квітня 2011 року, в результаті якого загинули 15 осіб, понад 300 дістали поранення.

Вирок було винесено в листопаді 2011 року.

Точної дати страти В.Ковальова і Д.Коновалова невідомо. Про те, що вирок приведено до виконання, Любов КОВАЛЬОВА, мати В.Ковальова, дізналася вранці 17 березня з листа Верховного суду Білорусі, датованого днем раніше.

Білорусь є останньою країною у Європі і колишньому Радянському Союзі, яка як і раніше виконує смертні вироки.

В.Ковальов подавав прохання про помилування, а Д.Коновалов цього робити не став. Президент О.ЛУКАШЕНКО помилувати засуджених відмовився - у зв`язку з «надзвичайною небезпекою і тяжкістю наслідків для суспільства від вчинених злочинів».

16 березня Л. Ковальова звернулася до О. ЛУКАШЕНКА з проханням відтермінувати на рік виконання вироку стосовно її сина до прийняття рішення за зверненням В Ковальова до Комітету ООН з прав людини.