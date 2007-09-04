Молдавські прикордонники не пропускають транспорт з придністровськими номерами

Молдавські прикордонники не пропускають через кордон з Україною автотранспорт з придністровськими номерами.

Як передає РІА «Новости», про це вчора заявив начальник міграційної служби МВС Придністров`я полковник Євген В’ЮШКОВ на нараді у глави невизнаної республіки Ігоря СМИРНОВА.

"З 27 серпня 2007 року прикордонні служби Республіки Молдова, розташовані на кордоні України і Молдови, перестали пропускати транспортні засоби з номерними знаками ПМР, які належать як фізичним, так і юридичним особам. У чому причина, ці служби не пояснюють. Громадянам не надають нормативного документ, який послужив відмовою для проїзду", - навели слова Є.В’ЮШКОВА в прес-службі президента Придністров`я.