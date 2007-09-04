Семінар на тему: ”Захист якнайкращих інтересів дитини і її права на виховання в сімейному оточенні” у Харкові

7 вересня 2007 року у Харкові відбудеться семінар на тему: "Захист якнайкращих інтересів дитини і її права на виховання в сімейному оточенні".

В рамках семінару планується розглянути питання стандартів прав дитини, зокрема принцип якнайкращих інтересів дитини; представити рапорт із результатами моніторингового дослідження; психологічні особливості поведінки дитини при допиті, а також обговорити шляхи вирішення виявлених у ході моніторингу проблем і методи співпраці організацій і установ, які працюють у сфері захисту прав дитини.

На семінар запрошуються судді, юристи, адвокати, представники громадських організацій, які захищають права дітей, представники служб у справах неповнолітніх і центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді.

Просимо бажаючих взяти участь у семінарі повідомити про це не пізніше 5 вересня 2007 року за телефоном 8 050 946 11 92 або електронною поштою public.alternative@gmail.com