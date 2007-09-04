Українські активісти протестують проти утисків НУО в Росії

Представники українських громадських організацій – “Молодого Руху”, Фундації Регіональних ініціатив, Молодіжного Союзу “Наша Україна”, ВМГО “Дебатна академія” – пікетували посольство Російської Федерації в Україні, протестуючи проти спроби закриття однієї з провідних російських правозахисних організацій – Молодіжного Правозахисного Руху та утисків інших громадських організацій в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, акція носила символічну назву «карантин». Під час акції активісти огородили територію посольства РФ, виміряли рівень зараження «вірусом тоталітаризму» та провели дезінфекцію.

«Вірусом тоталітаризму заражена майже кожна країна. І, навіть, кожен із нас. Питання лише в тому, чи вміємо ми здійснювати супротив цьому вірусу. Сильне громадянське суспільство – це потужна протиотрута, це те - що дозволяє будь-якій державі не захворіти. Для кожного із нас такою протиотрутою є усвідомлення особистої свободи і власної відповідальності. Саме тому, ми хочемо, щоб російська влада усвідомила роль незалежних громадських організацій для власного соціального здоров’я, і не дозволяла силам, які прагнуть розчавити громадянське суспільство зробити це, оскільки із загибеллю громадянського суспільства виродиться і сама держава», – зазначив почесний президент Молодіжного правозахисного руху Андрій ЮРОВ

Українські громадські організації заявляють, що розцінюють “антидемократичні дії, що відбуваються останнім часом в РФ і спрямовані на утиск організацій громадянського суспільства”, проявом тоталітарного режиму, якому не місце в цивілізованому демократичному суспільстві.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Радянський районний суд м. Нижній Новгород (Росія) задовольнив позов Нижньогородського управління Федеральної реєстраційної служби Російської Федерації щодо припинення діяльності молодіжної міжнародної організації “Молодіжний Правозахисний Рух” (МПР). Учасники організації заявили, що дізналися про це тільки через місяць. Рішення суду було винесено у закритому судовому засіданні, без повідомлення представників організації.

Історія «Молодіжного Правозахисного Руху» розпочалася в 1998-му році з ініціативи декількох російських цивільних організацій і активістів. На сьогоднішній день МПР об`єднує більше тисячі молодих правозахисників, екологів, цивільних активістів, викладачів і тренерів у сфері правозахисної освіти молоді з Росії, Білорусі, України, Німеччини, Вірменії, Азербайджану, Італії, Франції і ін. Ряд лідерів МПР є експертами Ради Європи, а сама організація співпрацює з міжурядовими структурами (ОБСЄ, Рада Європи, Європейська комісія) і міжнародними організаціями.