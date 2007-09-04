Департамент з виконання покарань зобов`язали усунути порушення закону

Вивчивши матеріали та вимогу Державного департаменту України з питань виконання покарань щодо єдиного порядку відвідування установ виконання покарань, згідно з яким доступ громадських організацій та журналістів обмежується кількома годинами на тиждень – тільки по суботах та неділях у суворо визначений час, Генеральна прокуратура України встановила, що ця вимога є незаконною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший прокурор відділу нагляду за дотриманням законів при виконанні кримінальних покарань ГПУ Володимир КЕДА.

За результатами перевірки нормативних документів департаменту Генпрокуратура внесла вказівку усунути виявлені порушення законів.

Як повідомлялося раніше, правозахисна організація “Донецький Меморіал” неодноразово зверталася до Державного департаменту з питань виконання покарань з проханням скасувати згадане розпорядження, однак Держдепартамент відмовлявся це зробити.

“Це далеко не перший приклад у практиці відносин „Донецького Меморіалу” та департаменту, коли дієва реакція відомства на звернення починається лише після того, коли правозахисники звертаються ще й до Генпрокуратури або до Мін’юсту. Звернення до керівництва відомства один раз не вистачає”, - заявив голова ради “Донецького Меморіалу”, голова Пенітенціарного товариства України Олександр БУКАЛОВ.

Вказівку, згідно з якою доступ громадських організацій та журналістів до установ виконання покарань обмежувався, голова Державного департаменту з питань виконання покарань Василь КОЩИНЕЦЬ видав у травні 2007 року.

На думку правозахисників, таке обмеження доступу до установ суттєво ускладнювало роботу із засудженими, яку ведуть громадські організації, звужувало їх можливості по наданню правової, психологічної або іншої допомоги засудженим.