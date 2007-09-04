Створено робочу групу для спорудження Меморіалу пам`яті жертв голодоморів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО створив робочу групу з питань спорудження Меморіалу пам`яті жертв голодоморів в Україні.

Розпорядження, текст якого розміщено на офіційному інтернет-представництві Президента, підписано з метою забезпечення своєчасного спорудження до 1 жовтня 2008 року у Києві з нагоди 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні Меморіалу пам`яті жертв голодоморів в Україні.

Головою робочої групи призначено першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

Йому надано право вносити зміни до персонального складу групи, а також в установленому порядку залучати до її роботи фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), одержувати необхідні документи та матеріали.

Робочій групі доручено розробити та затвердити план-графік виконання робіт із проектування і спорудження Меморіалу пам`яті жертв голодоморів в Україні та щомісяця інформувати в установленому порядку про результати його виконання.