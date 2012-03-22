У справі Оксани Макар полетіли перші голови

За порушення при розслідуванні злочину проти 19-річної Оксани МАКАР звільнено низку посадовців прокуратури та міліції у Миколаївській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили журналістам у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Зокрема, за їх даними, сьогодні генпрокурор Віктор ПШОНКА провів спільне засідання колегії Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ за участю міністра Віталія ЗАХАРЧЕНКА.

За словами В.ПШОНКИ, при розслідуванні злочинів, вчинених стосовно О.МАКАР, допущено низку порушень. «Безпорадність на першочерговому етапі розслідування органів внутрішніх справ і прокуратури Центрального району Миколаївської області затьмарили факт оперативного розкриття злочину. Що стосується цієї конкретної справи, то тут і неозброєним оком видно недостатню професійність працівників обох відомств», - сказав В.ПШОНКА. Він зауважив, що брак своєчасної та повної інформації від правоохоронців викликав негативний резонанс у суспільстві.

За повідомленням прес-служби ГПУ, рішенням колегії до відповідальності притягнуто 9 керівників підрозділів внутрішніх справ у Миколаївській області, а також низку працівників органів прокуратури Миколаївщини.

Зокрема, звільнено із займаних посад заступника начальника слідчого управління та начальник відділу з розслідувань злочинів проти життя і здоров’я особи Управління внутрішніх справ у Миколаївській області, також звільнено начальника слідчого відділу Центрального РВ міліції Миколаєва, в.о. начальника Центрального РВ міліції попереджено про неповну посадову відповідальність.

Також, згідно з повідомленням, звільнено із займаної посади прокурора Центрального району Миколаєва та його заступника. Також оголошено догани прокурору м. Миколаєва, його заступнику та заступнику прокурора області, суворо вказано начальнику Управління внутрішніх справ Миколаївської області.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня у Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну О.МАКАР і згвалтували, після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити.

У потерпілої опіки 55% тіла. Дівчині ампутували руку. О.МАКАР 16 березня була спецрейсом перевезена до Донецького опікового центру. Лікарі оцінюють стан О.МАКАР як вкрай тяжкий.

Разом з тим після затримання підозрюваних у скоєнні даного злочину двоє з них були звільнені правоохоронними органами під підписку про невиїзд. На сьогодні за поданням прокурора судом заарештовано всіх трьох осіб, які скоїли злочин.

Міністерство внутрішніх справ проводило службове розслідування щодо неправомірних дій правоохоронців у справі постраждалої О.МАКАР.