Суддям піднімуть оклади на 110%

У 2012 році середня заробітна плата українських суддів зросте на 106,7% - з 6 тис. 577 грн. (у 2011 р.) до 13 тис. 592,5 грн., тоді як заробітна платня інших працівників суду збільшиться лише на 9,4% - з 2 тис. 287 грн. (у 2011 р.) до 2 тис. 501,5 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник управління планово-фінансової діяльності і соціального забезпечення Державної судової адміністрації України Зеновій ХОЛОДНЮК повідомив на засіданні колегії адміністрації.

Крім того, за його словами, у 2012 році удвічі збільшується зарплата голів судів - з 7 тис. 830 грн. до 15 тис. 721,9 грн., заступників голів судів - з 7 тис. 190 грн. до 14 тис. 293,9 грн.

Згідно з поданою динамікою середньої зарплати працівників апаратів судів, зарплата працівників деяких судів у 2012 році буде нижчою, ніж у 2011 році. Зокрема, середня зарплата працівників апеляційних господарських судів зменшитися з 3 тис. 461 грн. до 2 тис. 810 грн.

Зарплата працівників інших судових інстанцій у 2012 році збільшитися незначно: в апеляційних адмінсудах - на 13 грн., у господарських судах - на 36 грн., у місцевих судах - на 261 грн., в адміністративних судах - на 348 грн.

Крім того, З.ХОЛОДНЮК повідомив, що середньодобові надходження судового збору в Україні удвічі нижчі від запланованого і становлять близько 3,6 млн. грн. проти запланованих 7,3 млн. грн.