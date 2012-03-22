Рада прийняла закон про громадські об’єднання

Верховна Рада Україна (ВР) прийняв у другому читанні і в цілому як закон законопроект № 7262-1об громадських організаціях, ініційований фракціями ПР, БЮТБ, НУ-НС. Даний законопроект підтримали 334 народних депутатів з мінімально необхідних 226.

Законопроект визначає громадські організації як добровільне об`єднання фізичних осіб і (або) юридичних осіб приватного права для здійснення і захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

Зняття обмежень щодо захисту виключно членів дозволить громадським організаціям ефективніше здійснювати екологічну, просвітню діяльність, надання правової допомоги та інші суспільно-корисні види діяльності. Відзначається також, що громадські організації діють без одержання прибутку.

Законом передбачено надання громадським організаціям права діяти на всій території Україні; спрощення державної реєстрації громадських об`єднань; приведення положень з контролю за діяльністю громадських об`єднань до європейських стандартів; спрощення ведення громадською організацією господарської діяльності для реалізації статутних завдань.

Відповідно до закону, громадські об`єднання зі статусом юридичної особи можуть здійснювати підприємницьку діяльність не тільки через створені ними підприємства і суспільства, а й безпосередньо, якщо така діяльність відповідає меті громадського об`єднання та сприяє її досягненню.

Документом також встановлюється, що реєстрація громадських об`єднань здійснюється безкоштовно, а плата стягується за внесення змін до статуту, видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію або статуту громадського об`єднання. Обмежено підстави відмови в реєстрації громадських об`єднань та скорочений термін їх реєстрації до семи робочих днів громадські організації та громадські союзи можуть здійснювати діяльність як юридичні особи приватного права, так і без статусу юридичної особи.

Однією з новел законопроекту є підхід до діяльності громадських організацій без обмежень за територіальною ознакою (тобто без поділу громадських організацій на місцеві, всеукраїнські та міжнародні), що дасть можливість громадським організаціям визначати територію своєї діяльності і вільно здійснювати статутну діяльність на всій території Україні без перереєстрації.

Будь-яка громадська організація, відповідно до закону, може підтвердити статус "всеукраїнська" за умови наявності територіальних підрозділів у більшості регіонів України або відмовитись від нього.

Також уточнено вичерпний перелік підстав для ліквідації (розпуску) громадських організацій.