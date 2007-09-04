Київська мерія хоче землю стоматполіклініки

Лікарі комунального підприємства «Київська міська стоматологічна поліклініка» вважають, що в основі їх протистояння з Київською мерією лежить земельне питання.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представники клініки.

«Наша поліклініка стоїть на ласому шматочку для київських товстосумів із мерії», - зокрема заявила лікар поліклініки Ольга ХОРОШУН.

Лікарі також не згодні з рішенням київських властей про зміну керівника міської стоматклініки. Так, заступник директора поліклініки з медичних питань Олена ЯКОВЛЕВА, яка працює в цій установі вже 36 років, зазначила, що звільнення Анатолія КРУТЯ з посади директора колектив вважає неправомірним: «У нас є всі юридичні документи з приводу того, що це несправедливе звільнення», - підкреслила вона на прес-конференції.

Крім того, О.ЯКОВЛЕВА озвучила дані, що свідчать про успішну роботу їх підприємства – найбільшої стоматологічної поліклініки в Україні, де працюють 293 співробітники, а з 99 лікарів більше 50% - мають вищу й першу категорії.

О.ЯКОВЛЕВА підкреслила, що клініка оснащена кращим німецьким устаткуванням, працює з найсучаснішими матеріалами й інвентарем.

Заступник директора спростувала «інсинуації», що поліклініка «незаконно витрачає бюджетні гроші», заявивши, що установа перебуває на повному госпрозрахунку. Так, за її словами, за один день поліклініка обслуговує від 500 до 600 пацієнтів.

Коментуючи звинувачення столичних властей про незначні доходи клініки, О.ЯКОВЛЕВА повідомила, що клініка активно оновлюється й розвивається. Так, у 2005 р. на нове устаткування було витрачено 170 тис. грн., у 2006 р. – 625,5 тис. грн., а за шість місяців 2007 р. - 531 тис. грн. При цьому до бюджету Києва було направлено податків у 2005 р. 1 млн. 649 тис. грн., у 2006 р. – 2 млн. 542 тис. і за 6 місяців цього року – 1 млн. 667 тис. грн.

За даними О.ЯКОВЛЕВОЇ, дохід клініки в 2005 р. становив 4,5 млн. грн., у 2006 р. – 6 млн. 800 тис. грн. і в першому півріччі цього року - 3 млн. 900 тис. грн. «Коли у нас питають, куди ми діваємо гроші, я хочу сказати, що ми їх вкладаємо в розвиток клініки», - підкреслила О.ЯКОВЛЕВА.

У свою чергу, розповідаючи про інцидент 1 вересня, в якому брали участь і представники правоохоронних органів, лікар Ірина ГЕРАСІНКО, яку було затримано, повідомила, що звинувачення в «дрібному хуліганстві, образі й побитті» представників РВВС на сьогоднішній день із лікарів зняті. Вона також повідомила, що вчора міліціонери разом із начальником столичної міліції Олексієм КРИКУНОМ приїжджали в клініку й вибачилися за свої дії, пояснивши, що їх дезінформували «з боку міських властей». У той же час, кожний із затриманих 1 вересня співробітників поліклініки має намір звернутися до органів прокуратури.

На прес-конференції лікарі клініки також підтвердили інформацію, що А.КРУТЬ продовжує перебувати в лікарні й має намір відстоювати свої інтереси та інтереси поліклініки в суді.

Лікарі також розповіли, що вчора, 3 вересня, в поліклініці прийом пацієнтів не проводився - було оголошено санітарний день. Сьогодні ж підприємство працює в звичному режимі, проте в приміщеннях поліклініки знаходяться представники правоохоронних органів, що, за словами лікарів, чинить моральний тиск як на персонал, так і на пацієнтів.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня в приміщенні стоматологічної поліклініки в Києві по вул. Пимоненка, 10-а стався інцидент, з приводу якого наступного дня міністр охорони здоров`я України Юрій ГАЙДАЄВ висловив обурення діями київської влади, й звернувся до медиків і громадськості України. Зокрема, як повідомили в прес-службі міністра, за вказівкою керівництва Київської міської державної адміністрації 1 вересня 2007 року силовими методами було захоплено приміщення Київської міської стоматологічної поліклініки.

“Вперше за роки незалежності України, та й взагалі за останні 50 років, київська влада побила медиків. Під час зіткнення одному з лікарів травмували ногу. Представники київської міліції безпідставно й грубо затримали близько 30 медичних працівників, які прибули на свої робочі місця. Такі дії київських управлінців можна зіставити хіба що із сталінськими часами», - зазначає Ю.ГАЙДАЄВ.

На його переконання, будь-які суперечки щодо земельних ділянок й адміністративних будівель медичних закладів можна вирішити, не порушуючи законодавство. «Проте рейдерські атаки й свавілля урядовців Київської міської державної адміністрації щодо медичних закладів столиці останнім часом активно впроваджуються в практику. Виявляється, що для київської влади основним законом є бажання захопити землю й будівлі», - підкреслив міністр і запевнив, що нікому не дозволить застосовувати фізичну силу до медиків.

3 вересня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявила, що під час інциденту в київській міській стоматологічній поліклініці столична влада перевищила повноваження. Як встановила Н.КАРПАЧОВА, інцидент виник у зв`язку з рішенням КМДА про призначення Юрія БАБАСКІНА в.о. директора стоматологічної поліклініки замість зміщеного з посади Анатолія КРУТЯ.

Того ж дня міністр охорони здоров`я Юрій ГАЙДАЄВ повідомив, що 4 вересня спеціально створена комісія почне перевіряти факти захоплення цієї медичної установи. Ю.ГАЙДАЄВ підкреслив, що уряд засудив дії київської влади.