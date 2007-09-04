Створенню ОСББ заважає відсутність фінансування капремонтів

Причиною низьких темпів створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Україні є нефінансування державою першого капітального ремонту будинків, передбаченого законодавством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра житлово-комунального господарства Григорій СЕМЧУК сьогодні на брифінгу.

«Держава жодного разу не виділила кошти на перший капітальний ремонт будинків. Тому створення ОСББ впроваджується повільно», - сказав він.

Г.СЕМЧУК вважає, що для стимулювання створення об`єднань, насамперед, органи місцевого самоврядування мають інформувати населення про ОСББ як альтернативу ЖЕКам.

За даними Г.СЕМЧУКА, зараз в Україні створено близько 5,6 тисяч ОСББ, під управлінням яких знаходиться 8% від загальної кількості житла в країні.

Серед успішних прикладів створення ОСББ він виділив Бердянськ (Запорізька область), де об`єднання керують 50% житлового фонду, а також Баштанку (Миколаївська область) і Українку (Київська область), де управління ОСББ житлом найближчим часом досягне 100%.

Г.СЕМЧУК також зазначив, що механізми фінансування ремонту житла виписані в проекті Житлового кодексу.