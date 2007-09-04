Секретаріат Президента не причетний до звільнення журналіста Слісаренка

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що Секретаріат Президента жодним чином не причетний до звільнення журналіста Ігоря СЛІСАРЕНКА з “5-го каналу”.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Офіційно заявляю, що ні Президент, ні його Секретаріат жодним чином не причетні до звільнення ведучого «5-го каналу» Ігоря СЛІСАРЕНКА. Рішення про це, судячи з повідомлень ЗМІ, прийнято в площині робочих взаємин між журналістом і менеджментом телеканалу. В будь-якому випадку варто розраховувати, що всі суттєві подробиці цієї колізії будуть оприлюднені, аби зняти всі питання та відкинути невмотивовані підозри», – наголосив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату також відзначив, що Президент «завжди був і залишається переконаним поборником відповідальної свободи слова». «Віктор ЮЩЕНКО неодноразово підтверджував, що для нього вільні медіа є усвідомленою цінністю, яка зміцнює громадянське суспільство, прискорює демократичний розвиток України», – сказав він.

В.БАЛОГА також повідомив, що звільнить будь-якого чиновника Секретаріату, якщо буде доведено факт його втручання в діяльність незалежного ЗМІ. «Право журналіста на чесну, професійну діяльність, вільну від зовнішнього пресингу, потрібно захищати всіма законними способами», – підкреслив глава Секретаріату Президента.

Також В.БАЛОГА публічно звертається до керівництва та акціонерів «5-го каналу» з проханням якнайретельніше з`ясувати всі обставини звільнення І.СЛІСАРЕНКА, щоб припинити всі спроби спекуляцій навколо цієї теми.

Як повідомлялося, керівництво “5-го каналу” звільнило І.СЛІСАРЕНКА. Журналіст пов’язує своє звільнення з обнародуваною 1 вересня інформацією про вартість навчання дітей Президента.

Після цього деякі ЗМІ написали, що вказівка звільнити І.СЛІСАРЕНКА надійшла з Секретаріату Президента.

І.СЛІСАРЕНКО працював на «5-му каналі» с квітня 2004 року.