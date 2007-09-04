У Києві перебувають представники ПАРЄ
17:40, 04 вересня 2007Права людини
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На чолі з Северінсен
3-7 вересня у Києві з візитом перебуватиме передова група Спеціального комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи із спостереження за парламентськими виборами в Україні на чолі з доповідачем Моніторингового комітету ПАРЄ Ханною СЕВЕРІНСЕН.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ.
За його словами, в рамках візиту заплановані зустрічі Х.СЕВЕРІНСЕН в Секретаріаті Президента, Кабінеті Міністрів, Верховній Раді, Центральній виборчій комісії, Міністерстві внутрішніх справ, Конституційному Суді.
6 вересня відбудеться зустріч Передової групи комітету з керівництвом Міністерства закордонних справ.
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