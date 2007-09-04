Прес-конференція дружини загиблого водолаза – рятувальника МНС України - Надії Загинайло на тему: “Чому МНС ховає голову в пісок у справі водолаза, який загинув під час виконання службових обов’язків?”

5 вересня - 9-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція дружини загиблого водолаза – рятувальника МНС України Андрія Загинайла - Надії Загинайло на тему: “Чому МНС ховає голову в пісок у справі водолаза, який загинув під час виконання службових обов’язків?" Дружина А.Загинайла звинувачує керівництво МНС у недотримані техніки безпеки при проведенні навчань і недотриманні соціальних гарантій та соціального забезпечення сім’ї загиблого. Учасники: дружина Андрія Загинайла – Надія Загинайло, юрист – Оксана Подлящук (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8050 201 53 17.Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.