Суд Татарстану оголосив вирок у справі вбивства журналіста «Новой газеты» Ігоря ДОМНІКОВА.

Про це повідомив IFEX, зазначивши, що судове рішення оголосили 28 серпня, але інформація стала відомою лише після публікації від 30 серпня у «Новой газете».

З 5 підсудних, що були членами банди «Тажіряновці» і займалася викраденнями та вбивствами, 2 засудили до довічного ув’язнення, а 3 інших до строку від 18 до 25 років у колонії суворого режиму.

12 травня 2000 року репортера та редактора спецпроектів 42-річного Ігоря ДОМНІКОВА забили до смерті важким предметом недалеко від його дому. 16 липня він помер, провівши 2 місяці у комі.

Комітет захисту журналістів (CPJ) та колеги І. ДОМНІКОВА дійшли висновку, що його вбили через професійну діяльність. З травня 1999 по лютий 2000 року І. ДОМНІКОВ надрукував п‘ять статей, в яких критикував економічну політику колишнього віце-губернатора Ліпецького району Сергія ДОРОВСЬКОГО.

«Новая газета» публічно закликала прокуратуру відкрити справу проти С. ДОРОВСЬКОГО. При цьому редакція посилалася на документи з досудового слідства. Сам С. ДОРОВСЬКИЙ відкидає звинувачення у причетності до вбивства журналіста.

Нагадаємо, що двоє журналістів «Новой газеты» – Анна ПОЛІТКОВСЬКА та Ігор ДОМНІКОВ – були вбиті через свою журналістську діяльність у 2006 та 2000 роках. Третій журналіст «Новой газеты»- Юрій ЩЕКОЧІХІН - раптово помер від дивної форми алергії у 2003 р.

ІМІ