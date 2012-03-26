У вівторок, 27 березня 2012 р. у Києві та інших містах України відбудеться всеукраїнська акція «Міліція – досить клеїти молодь!» на знак підтримки херсонських студентів, яких правоохоронні органи переслідують через розклеювання листівок із «неправдивими чутками» про Президента України Віктора Януковича. В Києві акція відбудеться біля станції метро «Університет» о 13:00.

Акцію проводить МАМА – система колективної безпеки молоді від політичних переслідувань, створена за ініціативою молодіжних громадських організацій та рухів.

Під час акції активісти молодіжних громадських організацій-ініціаторів системи МАМА у своїх містах розклеять ті ж самі листівки, за поширення яких переслідують херсонських студентів. Учасники акції солідарні в тому, що право на свободу слова є невід’ємним правом навіть таких безправних осіб, як студенти. І їх МАМА не буде мовчати.

Аналогічні акції в цей день синхронно відбудуться в таких містах: Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Київ, Луганськ, Львів, Миколаїв, Котовськ, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці, Мукачево, Ужгород, Севастополь, Хмельницький.

Інформаційна підтримка: Центр інформації з прав людини.

Контактна особа: Назарій Боярський - 0979258881, n.boyarskiy@gmail.com.

Додаткова інформація:

Про МАМУ:

МАМА - це система колективної безпеки молоді від політичних переслідувань, створена за ініціативою молодіжних громадських організацій та рухів. На даний момент готовність до роботи у системі «МАМА» задекларували: ВМГО «Українська асоціація студентського самоврядування»; ВМГО «Дебатна Академія»; МПО ХОГО «Молодіжна правозахисна група – Харків»; Громадянський рух «Відсіч»; ВМГО «Фундація Регіональних Ініціатив»; Незалежна Студентська Профспілка «Пряма Дія»; ВМГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес»; ГО «Центр Громадянських Свобод».

МАМА захищає членів молодіжних громадських організацій, активістів молодіжних неформальних об’єднань, студентів від політичних переслідувань у правовий (притягнення до різного виду відповідальності) та неправовий (залякування, тиск, профілактичні бесіди) способи з боку представників державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністрацій навчальних заходів, тощо, якщо ці переслідування викликані діями переслідуваної особи із захисту прав, свобод і законних інтересів.

Про справу херсонських студентів:

02 березня у ЗМІ з’явилась інформація про затримання двох студентів четвертого і п’ятого курсів Херсонського національного технічного університету. Їх затримали за розклеювання «антипрезидентських листівок» на вулицях міста. Саме ці листівки на думку правоохоронців "в грубій і образливій формі висміюють главу держави".

Дніпровський райвідділ міліції Херсона порушив проти студентів кримінальну справу за частиною 2 статті 296 КК України (групове хуліганство). Також з них було взято як запобіжний захід підписки про невиїзд. Крім того, пізніше в гуртожиток, де проживають студенти, прибули співробітники Служби безпеки України. Сусіди затриманих повідомили, що шукали копіювальну техніку.

За наявною інформацією, студенти просто скачали на одному із сайтів зразки листівок, надрукували два десятки екземплярів на своєму принтері, і вирішили їх розклеїти.

За словами ректора їх ВНЗ Юрія Бардачева, студентам загрожує відрахування в разі прийняття судом рішення про протиправність їх дій. Студенти також повідомляють, що їх попросили не розповсюджуватися про інцидент.

Під тиском громадськості кримінальну справу проти студентів було закрито у зв’язку з відсутністю у їх діянні ознак складу злочину.

Проте наразі вирішується питання про притягнення цих студентів до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 1731 «Поширювання неправдивих чуток». За даною статтею передбачено наступне покарання: накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.